Французские разведывательные службы связали кибератаку на холодильные системы сотен супермаркетов во Франции с иранским подразделением Shahid Kaveh. По их данным, группировка действует под надзором Командования киберэлектронной деятельности Корпуса стражей исламской революции. Во время атаки в одну из ночей октября злоумышленники повысили температуру холодильного оборудования, что привело к уничтожению продуктов на миллионы евро.

Следы ведут к Shahid Kaveh

Как сообщает Ars Technica, французские спецслужбы обнаружили в цифровых следах атаки персидский язык и другие признаки, указывающие на Shahid Kaveh. Группа также использует онлайн-псевдоним CyberAv3ngers и ранее была замечена в атаках на объекты критической инфраструктуры.

В 2023 и 2024 годах CyberAv3ngers взламывала промышленные системы израильского производства, применявшиеся в водоснабжении, промышленности и транспорте в нескольких штатах США. Тогда существенных сбоев в работе систем не зафиксировали, однако атакующие оставляли сообщения, в которых называли оборудование израильского производства законной целью.

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Техника атаки и розыск подозреваемых

По данным французских разведывательных служб, группа использовала изготовленный в Китае инструмент сканирования, чтобы искать в публичном интернете подключенные холодильные установки. Связанная с группировкой инфраструктура также проводила разведку через Modbus — протокол, широко применяемый для управления промышленным оборудованием.

Франция добивается международных ордеров на арест трех иранцев, которых считает причастными к атаке: предполагаемого руководителя Командования киберэлектронной деятельности Хамида Резы Лашгариана, а также лидеров Shahid Kaveh — Мехди Лашгариана и Резы Саларванда. Хамид Реза Лашгариан и Мехди Лашгариан находятся под санкциями США с 2024 года. Иран отрицал какую-либо причастность к атакам на морозильное оборудование.

В этом месяце подобные атаки также произошли на супермаркеты еще в десяти странах Европы, однако ответственность за них пока не возложена ни на одну группировку.

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