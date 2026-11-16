Франция призвала Европейский союз ввести санкции в отношении лиц и структур, которых Париж считает ответственными за заявленные кибератаки на холодильники в супермаркетах. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил об этом на полях встречи министров иностранных дел стран ЕС, сообщает Politico Europe.

Доказательства причастности Ирана

Барро заявил, что передаст коллегам доказательства, которые, по позиции Франции, свидетельствуют о причастности Ирана к атакам в октябре. Тогда злоумышленники дистанционно взломали холодильники в 700 супермаркетах по всей Франции, повысив температуру их работы. В результате значительное количество продуктов испортилось.

На прошлой неделе Франция официально возложила ответственность за эти атаки на Корпус стражей исламской революции Ирана. В частности, Париж назвал подразделение Shahid Kaveh, которое, по утверждению французской стороны, проводит наступательные кибероперации.

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Ожидания относительно санкций

Министр заявил, что прибыл на встречу, чтобы предоставить коллегам доказательства, и призвал ввести европейские санкции против ключевых лиц и структур, ответственных за атаку. По словам Барро, он получил широкую поддержку этой инициативы.

Глава МИД Франции выразил уверенность, что санкции могут быть приняты до следующей встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в середине декабря. По его словам, ограничения поддерживает «очень большое большинство» государств-членов ЕС.

В то же время ни одна страна пока не возложила на Иран или другую сторону ответственность за последующие атаки на холодильники супермаркетов в разных странах Европы, которые произошли через две недели после инцидента во Франции.

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