Французское правительство прорабатывает план отправки в Ливан своих военных для совместного патрулирования с Ливанскими вооруженными силами. Речь идет о сотнях, а потенциально и тысячах военнослужащих, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о французской инициативе.

По данным издания, Париж также пытается привлечь к этой миссии другие страны, однако пока безуспешно. Французские чиновники обсуждают предложение с представителями США и Израиля, стремясь достичь договоренностей с Вашингтоном и Израилем.

Позиция Израиля

Израиль не хочет, чтобы такие силы размещались к югу от реки Литани. Предлагаемое развертывание не предусматривает мандата ООН и рассматривается как отдельная инициатива правительства президента Франции Эммануэля Макрона. В таких условиях США и Израилю было бы сложнее помешать развертыванию миссии, даже если договоренность не будет достигнута.

Отдельно Франция, по словам источников, планирует создать в Ливане учебные базы для местных вооруженных сил и направить инструкторов для усиления возможностей армии. Эти базы не планируют размещать на юге страны.

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Будущее присутствия ООН

Французские предложения продвигаются накануне завершения мандата Временных сил ООН в Ливане. Если мандат не продлят, что, как отмечает издание, сейчас представляется вероятным, войска ООН могут покинуть страну к сентябрю 2027 года.

Параллельно Париж продвигает другое предложение — развернуть около 500 наблюдателей ООН для контроля за прекращением огня. Израиль возражает против такого варианта, а США могут заблокировать его в Совете Безопасности ООН.

Французская инициатива появилась на фоне визита посла США при ООН Майка Уолтца в Ливан. Он встретился с президентом Жозефом Ауном, премьер-министром Навафом Саламом и спикером парламента Набихом Берри, а также посетил штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане в Накуре. Стороны обсуждали будущее международного присутствия, договоренности в сфере безопасности на юге Ливана и разоружение «Хезболлы».

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