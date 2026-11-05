Во Франции в четверг ожидаются новые массовые протесты и забастовки работников государственного сектора. Власти планируют задействовать по всей стране около 70 тысяч полицейских, тогда как внутренняя разведслужба прогнозирует участие от 500 до 700 тысяч человек в демонстрациях за пределами Парижа, сообщает TimesLIVE.

Забастовки в образовании и транспорте

Мобилизацию объявили профсоюзы, в частности левая CGT, ее также поддержали студенческие группы. Она проходит после демонстраций из-за стоимости жизни, состояния государственных услуг и образования, которые вызвали одни из самых серьезных общественных беспорядков во Франции за последние годы.

Министерство образования сообщило, что к забастовке могут присоединиться 17,5% учителей государственных начальных школ. Профсоюзы также предупредили о вероятных перебоях в работе железнодорожного и общественного транспорта. Забастовка уже способствовала сокращению производства атомной электроэнергии на 2,4 ГВт утром в четверг.

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Реакция властей

Перед протестами президент Франции Эмманюэль Макрон провел в среду совещание по вопросам обороны и безопасности. Власти пытаются снизить напряженность после беспорядков и мародерства 17 октября, когда в разных частях страны были повреждены магазины и общественные здания.

Участники протестов, в том числе школьники, называют среди главных проблем условия обучения и неопределенность относительно будущего. Французское правительство защищает тактику полиции, одновременно заявляя, что возможные злоупотребления будут расследованы. Общенациональные акции в прошлую субботу в основном были мирными, хотя на их периферии произошли отдельные столкновения.

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