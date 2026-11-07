Французские прокуроры начали расследование серии ложных сообщений о взрывчатке, которые в течение последней недели касались десятков коммерческих авиарейсов в Европе. Следователи также проверяют, могли ли авторы этих сообщений быть связаны с иностранными государствами.

Проверка авторов писем

Как сообщает France 24, прокуратура Парижа должна установить авторов электронных писем с ложной информацией и выяснить их возможные связи с иностранными государствами. Часть случаев касалась самолетов, пролетавших над территорией Франции. Французское правительство также заявило, что происхождение угроз расследуется.

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Реакция Ирландии

Правительство Ирландии сообщило, что ложные заявления о бомбах, направленные ирландским СМИ, вероятно, были частью скоординированной кампании дестабилизации, связанной с угрозами авиакомпаниям. Ни в одном из известных случаев взрывчатку не обнаружили, а причастных лиц пока не установили.

Некоторые письма были подписаны как «боевики Male State» — названием, совпадающим с названием радикальной мизогинной группировки в России. AFP не подтвердило связь этой группировки с сообщениями. Основатель движения Владислав Поздняков отрицал причастность и заявил в социальных сетях, что движение не существует с 2021 года.

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