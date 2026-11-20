Во Франции министр внутренних дел Лоран Нюньес вызвал на встречу префекта Юга Муту из-за подозрений в утечке конфиденциальной информации из ведомства в правую партию «Национальное объединение». Как сообщает Anadolu Agency, Нюньес заявил, что вызвал Муту на встречу в пятницу утром.

Подозрения в отношении бывшего чиновника

Юг Муту, который сейчас занимает должность префекта департамента Луаре, ранее был высокопоставленным чиновником Министерства внутренних дел. Его подозревают в причастности к передаче партии конфиденциальных сведений о расследованиях в отношении «Национального объединения».

В комментарии BFMTV Нюньес заявил, что если факты подтвердятся, ситуация будет очень серьезной. Он также подтвердил, что продолжается судебное расследование.

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Обыск в штаб-квартире партии

9 ноября в штаб-квартире «Национального объединения» провели обыск в рамках расследования возможного нарушения профессиональной тайны, конфиденциальности следствия, а также сокрытия таких правонарушений.

Депутат «Национального объединения» Лоран Жакобелли заявил, что лидер партии Марин Ле Пен продолжит политическую кампанию. По его словам, партия не будет прекращать деятельность каждый раз, когда в деле появляется новая информация.

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