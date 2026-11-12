Министерство вооруженных сил Франции создаст международный центр, который будет содействовать и поддерживать все более широкое использование искусственного интеллекта в оборонной сфере. Открытие центра планируется летом 2027 года.

Признание со стороны НАТО

Французское ведомство надеется, что НАТО признает новый центр. Об этом представитель министерства сообщил журналистам во время брифинга, передает Channel NewsAsia.

Финансирование инициативы и состав международных участников центра пока не определены. Франция пригласила представителей других государств на конференцию на следующей неделе, где планирует представить детали инициативы.

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Применение ИИ в обороне

Инструменты искусственного интеллекта стали важными для ведения войны после вторжения России в Украину в 2022 году. Они могут ускорять принятие решений на поле боя благодаря обработке и интерпретации больших объемов данных с беспилотников, спутников и других датчиков.

Европа в значительной степени зависит от американских компаний, в частности Palantir, в сфере военного программного обеспечения с использованием ИИ. Инициатива была объявлена на фоне стремления Европы укрепить собственные военно-технологические возможности и сократить зависимость от США.

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