Франция и Малайзия в Куала-Лумпуре повысили двусторонние отношения до уровня стратегического партнёрства и объявили о сотрудничестве в сфере обороны, торговли, энергетического перехода и критически важных минералов. Об этом сообщает Channel NewsAsia по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Макрон находится в Малайзии с двухдневным визитом — первым с 2017 года. В следующем году две страны отметят 70 лет двусторонних отношений.

Редкоземельные материалы

Анвар Ибрагим заявил, что Малайзия согласилась экспортировать во Францию часть необработанных редкоземельных материалов после обязательства Парижа сотрудничать в их переработке. В 2024 году Малайзия запретила экспорт необработанных редкоземельных материалов, чтобы защитить собственные ресурсы.

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В прошлом месяце страна смягчила ограничения, разрешив условный экспорт сырья для исследований или переработки. Французская компания Carester и малайзийская горнодобывающая компания Malaco сотрудничают над проектом добычи и переработки редкоземельных материалов, в который входит сепарационный завод в штате Перак. По словам генерального директора Carester Фредерика Каренкотта, предприятие сможет перерабатывать примерно 13 тыс. метрических тонн редкоземельных материалов в год.

Оборонное и технологическое сотрудничество

Лидеры также присутствовали при подписании соглашений о сотрудничестве в области энергетического перехода, производства полупроводников и обороны. Среди договорённостей — план совместно создать региональный центр противодействия гибридным угрозам.

Компания Airbus также согласилась поставить вертолёты для Королевских военно-воздушных сил Малайзии, сообщил Макрон, не приведя дополнительных деталей. Франция усиливает оборонное сотрудничество с Малайзией в период, когда Куала-Лумпур пересматривает надёжность иностранных поставщиков после отзыва Норвегией экспортной лицензии на ракеты для малайзийского флота.

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