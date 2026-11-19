Франция и Швеция провели первые совместные учения в рамках инициативы передового сдерживания, предложенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Маневры Excalibur прошли 16–18 ноября на севере Швеции с участием французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, самолета-заправщика Airbus A330 MRTT и шведских истребителей Gripen, сообщает Defense News.

Без ядерного оружия

Вооруженные силы двух стран заявили, что учения были направлены на улучшение взаимодействия между французскими и шведскими военно-воздушными силами. Министерства обороны Франции и Швеции сообщили, что во время маневров не применялось реальное ядерное оружие, а сами учения не были направлены против какой-либо страны.

Вооруженные силы Швеции сообщили, что Франция и Швеция начали реализовывать совместную дорожную карту стратегического сотрудничества после углубленного диалога по передовому сдерживанию. По их оценке, Excalibur продемонстрировали готовность и способность двух государств действовать вместе, а также их приверженность сдерживанию угроз и укреплению безопасности союзников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Европейское взаимодействие

Генеральный штаб Вооруженных сил Франции заявил, что совместное применение Rafale и Gripen при поддержке A330 MRTT продемонстрировало высокий уровень совместимости двух авиаций в сфере ядерного сдерживания и служит безопасности Европы.

Эти маневры состоялись после учений в прошлом месяце, во время которых британские Eurofighter Typhoon сопровождали французские Rafale в имитированной миссии ядерного удара. Франция развивает сотрудничество с несколькими европейскими союзниками на фоне ядерных угроз со стороны России — государства-агрессора — и неопределенности относительно гарантий безопасности Соединенных Штатов.

Читай нас в