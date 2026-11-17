Франция временно запретила продажу и использование пиротехнических мортир по всей стране до 27 ноября. Ограничения ввели после того, как такие устройства применялись против полиции и возле школ во время протестов и блокад учебных заведений.

Решение МВД Франции

Министерство внутренних дел Франции заявило, что запрет должен предотвратить серьезные нарушения общественного порядка во время демонстраций, а также блокад возле средних школ и университетов. В ведомстве отметили, что решение связано с рисками использования пиротехнических изделий в период беспорядков, сообщает The Independent.

В различных регионах Франции состоялись демонстрации, часть которых переросла в насилие. По данным издания, участники протестов использовали фейерверки против полицейских.

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Протесты возле учебных заведений

Студенческие протесты начались в сентябре. Их участники требовали улучшить состояние школьных зданий, увеличить количество учителей и реформировать университетскую систему. Одной из заметных форм протеста стали блокады образовательных учреждений.

Позднее к движению присоединились профсоюзы и политические активисты. Протесты также начали отражать более широкое недовольство стоимостью жизни и состоянием государственных услуг. Пиротехнические мортиры представляют собой трубы для запуска фейерверков; при использовании в горизонтальном направлении или против людей они могут причинить тяжелые травмы.

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