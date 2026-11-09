Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что за серией кибератак на холодильники в нескольких крупных сетях супермаркетов страны стоял Корпус стражей исламской революции Ирана. Об этом он сказал в понедельник на встрече G7 в Париже, сообщает Politico Europe.

Заявление французского министра

По словам Барро, французские правительственные службы подтвердили ответственность иранского Корпуса стражей исламской революции за атаку, которую он назвал беспрецедентной. Министр также заявил, что против ответственных лиц введут санкции на европейском уровне.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кибератака затронула 700 объектов продовольственной дистрибуции во Франции. Вскоре после заявления министра французские прокуроры сообщили о начале расследования взломов.

Атаки в Европе

Барро комментировал инциденты, зафиксированные именно во Франции. В то же время в последние дни хакеры атаковали продуктовые магазины в разных странах Европы, а также французские банки крови. Ранее специалисты по кибербезопасности предполагали, что эти атаки могли быть частью гибридной войны Российской Федерации — государства-агрессора — против Европы. В Кремле отрицали причастность к ним.

Читай нас в