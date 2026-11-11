Франция призывает Германию уточнить, как Берлин будет применять дальнобойные вооружения в случае конфликта с Россией. Париж опасается, что неверное восприятие таких действий Москвой может втянуть Европу в ядерную эскалацию, сообщает Meduza English со ссылкой на Financial Times.

Переговоры об общем подходе

Французская сторона начала переговоры с немецкими чиновниками, чтобы согласовать доктрину Берлина по использованию дальнобойных вооружений с ядерной стратегией Франции. Германия наращивает арсенал средств большой дальности, которые, в частности, могут наносить удары вглубь территории России.

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По словам одного из собеседников Financial Times во Франции, без четких сигналов российская сторона может неверно оценить ситуацию, и это способно приблизить стороны к ядерному порогу, не осознавая этого. Французские чиновники также опасаются, что Москва может возложить на Париж ответственность за удары, осуществленные партнерами Франции.

Французская ядерная терминология

Один из источников издания заявил, что Франция выработала собственные «ядерную грамматику и словарь», которых, по его мнению, не хватает Германии. Высокопоставленный чиновник из Германии сказал, что Берлин полностью согласен с необходимостью общей доктрины. По его словам, переговоры задержались из-за внутренних дискуссий во Франции о будущем ее ядерной стратегии, однако теперь набирают темп.

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