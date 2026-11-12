Франция на климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, предложила включить в итоговое решение цель для нефтегазовой отрасли: достичь почти нулевой интенсивности выбросов метана к 2030 году и прекратить рутинное сжигание и сброс газа в атмосферу. Об этом Health Policy Watch сообщает со ссылкой на выступление министра экологического перехода Франции Моник Барбу.

Барбу призвала участников саммита поддержать обращение к председательствам COP31 — Австралии и Турции — о включении метана в текст решения. По ее словам, председательства подтвердили намерение упомянуть метан в документе, однако подробности пока не раскрываются.

Детали решения еще не определены

Сейчас неизвестно, будет ли согласованный текст содержать конкретные целевые показатели, призыв прекратить рутинное сжигание газа или требования к государственному регулированию. Представитель международной экологической организации Clean Air Task Force Джонатан Бэнкс предположил, что наиболее вероятным результатом станет общее заявление о важности сокращения выбросов метана без отдельных обязательств для энергетики, сельского хозяйства и сферы отходов.

Декларацию Global Methane Pledge, обнародованную накануне и направленную на преобразование обязательств в политики, регулирование и инвестиционные планы, первоначально поддержали семь стран: Бельгия, Канада, Германия, Индонезия, Федеративные Штаты Микронезии, Норвегия и Великобритания.

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Финансирование и отставание от целей

Филантропические доноры также пообещали более 480 млн долларов на сокращение выбросов метана в энергетике, аграрном секторе и сфере отходов, а также на меры по снижению выбросов черного углерода, развитие чистого приготовления пищи, транспорта и охлаждения. По данным UN Climate Change, это дополняет более 530 млн долларов, предоставленных с момента запуска Global Methane Pledge в 2021 году.

По оценке Climate Policy Initiative и Climate and Clean Air Coalition, отслеживаемое финансирование сокращения выбросов метана уменьшилось с 7,7 млрд долларов в 2021 году до 5,2 млрд долларов в 2023 году. Это составляет около 4% от ориентировочной ежегодной потребности в 122 млрд долларов для выполнения обязательств Global Methane Pledge, предусматривающих сокращение выбросов как минимум на 30% от уровня 2020 года.

По данным Всемирного банка, в 2025 году нефтедобывающие компании сожгли 167 млрд кубометров газа — больше всего с 2019 года. Всемирная метеорологическая организация сообщила, что концентрация метана в атмосфере в 2025 году достигла рекордных 1948 частей на миллиард.

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