Франция во время встречи министров иностранных дел G7 в Париже 9–10 ноября официально запустила международную сеть для противодействия маршрутам наркотрафика через морские порты. Инициатива, которую поддерживают страны G7, охватывает 14 портов и должна усилить обмен разведывательной информацией и координацию между таможенными, портовыми и правоохранительными структурами.

Участники сети

В сеть вошли страны «Группы семи» — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Бразилия и Южная Корея. В ней также будут участвовать крупные международные порты и Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности, Международная морская организация и Всемирная таможенная организация, сообщает Cyprus Mail.

Контейнеры и маршруты поставок

Сеть должна охватить всю цепочку наркотрафика — от стран производства и транзита до рынков назначения. Ее задачами определены выявление маршрутов перевозки наркотиков, улучшение обнаружения контейнеров, которые используют преступные организации, и оперативное взаимодействие портов и таможенных служб.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что международное измерение инициативы позволит усилить работу французского МВД и других ведомств в борьбе с проблемой наркотиков. По данным французского правительства, с конца 2025 года страна заключила более 20 двусторонних соглашений о сотрудничестве в противодействии наркотрафику и за год более чем на 30% увеличила количество профильных работников в Латинской Америке и Карибском регионе.

Французская сторона также заявила, что сотрудничество со странами Северной Африки и Ближнего Востока способствовало экстрадиции более 20 человек в 2025 году.

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