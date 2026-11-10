Французские власти обвинили Иран в кибератаках на торговые объекты по всей стране, которые в начале октября затронули сотни супермаркетов. Как сообщает Baltic News Network, французские чиновники связывают атаки с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и заявили, что Тегеран столкнется с последствиями.

Сбой в холодильных системах

Злоумышленники получили доступ к системам, контролирующим температуру в холодильниках и морозильных камерах. В некоторых случаях температуру повышали до 50 градусов Цельсия, из-за чего часть оборудования загорелась. Работникам магазинов пришлось утилизировать значительные объемы испорченного мяса и растаявшего мороженого.

Общий ущерб, по оценкам, достиг десятков миллионов евро. Атаки затронули в общей сложности 700 коммерческих объектов, в том числе супермаркеты, небольшие мясные магазины, бойни и предприятия пищевой промышленности. Зафиксировано не менее 15 пожаров.

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Франция готовит правовой ответ

В совместном докладе французские разведывательные службы и службы кибербезопасности возложили ответственность за атаки на Shahid Kaveh — киберподразделение, связанное с КСИР. По данным французской стороны, злоумышленники действовали под прикрытием группировок CyberAveng3rs и Cyber Isnaad Front. Франция заявила, что связала подразделение с атаками через использованную цифровую инфраструктуру, сходство методов с другими его операциями и следы персидского языка.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что иранский посол был вызван для объяснений, а также обсуждаются дальнейшие санкции Европейского союза против Ирана. Прокуратура Парижа сообщила об обращениях по поводу выдачи международных ордеров на арест предполагаемых исполнителей. Миссия Ирана при ООН не ответила на запрос о комментарии, тогда как Тегеран последовательно отрицает причастность к вредоносным кибератакам.

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