Француз Артур Фис в Турине победил испанца Рафаэля Ходара со счётом 4:6, 6:2, 6:2 в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Благодаря этой победе Фис сохранил шансы на выход в полуфинал, сообщает Channel NewsAsia.

Перелом после первого сета

В первой партии седьмой номер мирового рейтинга Фис имел три брейк-пойнта: два в третьем гейме и ещё один при счёте 4:4. Однако решающий брейк сделал Ходар, который при счёте 5:4 выиграл подачу соперника и забрал сет.

Испанец, который в дебютном сезоне в туре поднялся с позиций в середине первой сотни до топ-10 мирового рейтинга, в стартовой партии заставлял Фиса много двигаться благодаря мощной и точной игре на задней линии.

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Два брейка и медицинская пауза

Во втором сете Фис дважды подряд выиграл подачу соперника и повёл 5:1. В этот момент Ходар взял медицинскую паузу, однако после неё не смог изменить ход матча. Француз уверенно сравнял счёт по сетам, регулярно завершая розыгрыши виннерами с форхенда.

В решающей партии Фис ещё дважды сделал брейк. Матч он завершил мощной подачей, которую Ходар направил в сетку. Для испанца это стало вторым поражением на турнире после матча с первой ракеткой мира Александером Зверевым.

Фис стал первым теннисистом, родившимся в 2004 году или позднее, который выиграл матч на Итоговом турнире ATP. Также он стал первым французом за 15 лет, одержавшим победу на этом соревновании.

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