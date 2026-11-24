Французская фармацевтическая компания Sanofi приобретет американскую биотехнологическую компанию Insmed, базирующуюся в штате Нью-Джерси, США, за 41 млрд долларов. Сделка предоставит Sanofi два уже одобренных препарата для лечения заболеваний легких, сообщает STAT News.

Условия приобретения

Sanofi заплатит 175 долларов за акцию Insmed, используя собственные средства и долговое финансирование. До того как Bloomberg на прошлой неделе сообщил о возможной сделке, акции Insmed стоили около 120 долларов. После публикации их цена выросла.

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Препараты и разработки

Вместе с двумя одобренными препаратами Sanofi получит еще один препарат Insmed, находящийся на третьей фазе клинических испытаний. STAT News называет это приобретение одним из крупнейших в биофармацевтической отрасли за последние годы.

Расширение портфеля

По данным издания, Sanofi стремилась расширить портфель разработок из-за ожидаемых потерь доходов от Dupixent — препарата, направленного на воспаление и одобренного по девяти показаниям. Компания искала цели для поглощения с активами на поздних стадиях разработки или уже коммерческими препаратами, соответствующими ее фокусу на иммунологии и редких заболеваниях.

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