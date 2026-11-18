В США французская карбонизированная вискозная ткань Raycarb C2B может стать одним из препятствий для наращивания выпуска ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE. Материал производит ArianeGroup, а американская Park Aerospace перерабатывает его в термостойкий композит для защиты компонентов твердотопливного ракетного двигателя, сообщает AeroTime.

Твердотопливные двигатели для PAC-3 MSE производит L3Harris, а сборку перехватчиков осуществляет Lockheed Martin на предприятии в Камдене, штат Арканзас. PAC-3 MSE является самым современным перехватчиком семейства Patriot: он использует технологию кинетического перехвата баллистических ракет и имеет двухимпульсный ракетный двигатель.

Расширение производства во Франции и США

Raycarb C2B производят из вискозы, которую подвергают контролируемому нагреву до состояния углеродной ткани. После пропитки фенольной смолой она становится композитом, который постепенно изнашивается под воздействием высоких температур и защищает конструкцию двигателя. По данным Park Aerospace, этот материал также применялся в ракетах Standard Missile-3 ВМС США.

В марте 2025 года Park Aerospace согласилась авансировать ArianeGroup 4,59 млн евро на оборудование для дополнительного производства во Франции. Компания также обязалась закупить Raycarb C2B примерно на 36 млн евро до декабря 2033 года. Ожидается, что французское расширение начнет работать в 2028 году, а дополнительные объемы будут поровну распределены между Park Aerospace и программами ArianeGroup.

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Председатель совета директоров и генеральный директор Park Aerospace Брайан Шор заявил, что этих мощностей недостаточно для выпуска 2 тыс. PAC-3 MSE в год. В июле 2026 года компании подписали предварительное соглашение о строительстве отдельного завода Raycarb C2B в США, всю продукцию которого должна получать Park Aerospace. Американская компания планирует авансировать 25 млн долларов за будущие поставки, при этом местоположение предприятия не раскрывалось.

Планы Пентагона

Армия США стремится к концу 2030 года утроить производственные мощности PAC-3 MSE. В январе 2026 года стороны определили целевой показатель примерно в 2 тыс. перехватчиков в год, тогда как в 2025 году было поставлено 620 ракет. В июле Армия США предоставила Lockheed Martin семилетнюю модификацию контракта на 53,86 млрд долларов, увеличив общую предельную стоимость программы до 58,62 млрд долларов.

Пентагон также пытается восстановить в стране производство вискозных и углеродных материалов для твердотопливных двигателей. В то же время новые материалы еще должны пройти испытания и квалификацию для использования в двигателе PAC-3 MSE, что может занять годы. Среди других ограничений производственной цепочки названы головки самонаведения: в апреле 2026 года Пентагон заключил с Boeing семилетнее рамочное соглашение об утроении их выпуска.

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