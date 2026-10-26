Французский фрегат в середине октября сбил баллистическую ракету возле бельгийского тральщика Primula в проливе Баб-эль-Мандеб. Министерство обороны Бельгии подтвердило инцидент бельгийскому вещателю VRT NWS, пишет AeroTime.

Признаков того, что бельгийский корабль был целью запуска, нет. Источники De Morgen, которая первой сообщила о перехвате, предполагали, что запуск мог быть предупреждением, однако его назначение остается неясным. По данным издания, Франция начала расследование инцидента. По состоянию на 26 октября ни одна группировка не взяла на себя ответственность за запуск, а Бельгия и Франция публично не назвали виновных.

Какой корабль мог перехватить ракету

Название французского фрегата официально не раскрывали. Генеральный штаб Вооруженных сил Франции сообщал, что с 8 по 15 октября в Красном море, проливе Баб-эль-Мандеб и Аденском заливе в рамках операции ЕС Aspides действовал многоцелевой фрегат класса FREMM.

Среди кораблей, находившихся в регионе, был противолодочный фрегат Languedoc. В ночь на 2 октября он артиллерийским огнем сбил беспилотник, признанный угрожающим, во время сопровождения контейнеровоза CMA CGM Champs Elysées через Баб-эль-Мандеб. В то же время участие именно Languedoc в перехвате баллистической ракеты не подтверждено.

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Защита тральщика

Фрегаты FREMM оснащаются зенитными ракетами Aster. Ракета Aster 30, которую несут фрегаты ПВО и некоторые другие корабли FREMM, обладает возможностями противоракетной обороны. Какое именно средство применили во время этого перехвата, в сообщениях не уточнялось.

В марте 2024 года французский фрегат ПВО Alsace ракетами Aster 30 перехватил три баллистические ракеты, запущенные с контролируемой хуситами территории Йемена, защищая торговое судоходство в южной части Красного моря.

Primula — бельгийский тральщик класса Tripartite, базирующийся в Зебрюгге. Командующий ВМС Бельгии Тангуй Ботман ранее подчеркивал, что корабль не имеет необходимых средств защиты для самостоятельных действий во враждебной среде и нуждается в прикрытии других военных кораблей.

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