Французский стартап в сфере робототехники Genesis AI привлек $500 млн в раунде финансирования Series A, по итогам которого его оценили в $3,5 млрд. Это один из крупнейших инвестиционных раундов в европейском секторе робототехники, сообщает Channel NewsAsia.

Инвесторы и планы компании

Раунд совместно возглавили Khosla Ventures, Premji Invest и Eclipse. Среди инвесторов также бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, французский предприниматель Ксавье Ньель, Nvidia и французский государственный инвестор Bpifrance.

Генеральный директор Genesis AI Чжоу Сянь заявил, что привлеченные средства направят на наращивание производства флагманского робота Eno, расширение сбора данных и обучение искусственного интеллекта. Компания также планирует улучшить способность робота манипулировать предметами руками.

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Робот Eno для промышленности

Eno — универсальный робот с искусственным интеллектом, предназначенный для промышленных задач. Его конструкция состоит из трех секций, похожих на большие игральные карты, установленных на колесной поворотной основе. Робот может складываться до компактного размера, а во время работы подниматься примерно до человеческого роста.

Genesis AI самостоятельно разрабатывает системы искусственного интеллекта, аппаратное обеспечение и системы обучения, а также проектирует актуаторы, двигатели, редукторы и руки для роботов. Для вычислений компания использует чипы Nvidia.

Сейчас Genesis AI тестирует небольшое количество роботов у клиентов. Стартап сотрудничает с южнокорейской LG CNS, которая испытывает Eno в производстве и логистике. Компания прежде всего ориентируется на рынок США и рассчитывает начать более широкое внедрение роботов среди клиентов в 2027 году.

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