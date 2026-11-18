Французский футбольный клуб «Страсбур» объявил о назначении Витора Матоша новым главным тренером команды. В то же время «Суонси Сити», который сейчас возглавляет 38-летний португалец, пока официально не сообщал о его уходе, пишет BBC Sport.

Компенсация за тренера

Ожидается, что «Страсбур» выплатит «Суонси» компенсацию за Матоша в размере около 5 млн фунтов стерлингов. В июле тренер продлил контракт с «Суонси» до 2030 года, однако после предложения французского клуба, поступившего в минувшие выходные, сообщил о желании уйти и во вторник попрощался с футболистами и сотрудниками команды.

Матош возглавил «Суонси» в ноябре 2025 года, сменив Алана Шихана. До этого он работал в португальском «Маритиму». На момент его назначения команда занимала 20-е место в Чемпионшипе, а сейчас идет шестой, отставая от вершины таблицы на три очка. В прошлом сезоне «Суонси» под руководством Матоша финишировал 11-м.

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Временный штаб «Суонси»

Вместе с Матошем «Суонси», вероятно, покинут члены его штаба Диогу Медейруш, Тозе Мендеш, Гонсалу Рикка и тренер вратарей Педру Перейра. В клубе, как ожидается, останутся Леон Бриттон и Кристиан О’Лири.

К временному тренерскому штабу также должен присоединиться бывший капитан «Суонси» Эшли Уильямс. Он, Бриттон и О’Лири будут руководить командой, пока клуб будет искать постоянного преемника Матоша. Первый матч временного штаба запланирован на субботу против «Вест Бромвич Альбион».

Ситуация в «Страсбуре»

«Страсбур», который в прошлом сезоне занял восьмое место, сейчас находится на 13-й позиции в Лиге 1. Команда выиграла три из 10 матчей чемпионата под руководством Угу Оливейры, назначенного летом после ухода Гари О’Нила в «Ипсвич Таун».

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