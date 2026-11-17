Французский «Страсбур» обратился к валлийскому «Суонси» по поводу возможного назначения 38-летнего Витора Матоша главным тренером вместо Уго Оливейры. Матош дал понять, что хочет перейти в клуб Лиги 1, сообщает The Guardian.

Контракт Матоша

У Матоша контракт с «Суонси» до 2030 года, поэтому валлийский клуб получил бы значительную компенсацию в случае ухода тренера. Португальский специалист возглавил команду в ноябре прошлого года и привлек внимание своей работой.

После 15 матчей «Суонси» занимает шестое место в Чемпионшипе и находится в зоне плей-офф за выход в Премьер-лигу. Команда выиграла лишь один из пяти последних матчей. Предыдущий сезон клуб завершил на 11-й позиции, а летом поддержал Матоша на трансферном рынке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ситуация в «Страсбуре»

«Страсбур» рассматривает Матоша в качестве замены Оливейре, который в июле сменил Гари О’Нила. При Оливейре команда выиграла три из 10 матчей Лиги 1 и находится на два очка выше зоны вылета.

Французский клуб принадлежит BlueCo — материнской компании «Челси», которая приобрела его в 2023 году. Матош перешел в «Суонси» из португальского «Маритиму», где провел 12 матчей в должности главного тренера. Это был его первый опыт самостоятельной работы со взрослой командой.

Читай нас в