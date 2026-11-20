UFC отстранил на три месяца 36-летнюю французскую бойчиху наилегчайшего веса Манон Фиоро за нарушение антидопинговой политики. Она согласилась с санкцией после того, как её тест показал низкий уровень остарина, сообщает BBC Sport.

Положительный результат в день боя

Положительный результат теста Фиоро получила 12 сентября — в день её поединка с Алексой Грассо в отборочном бою за титул. Француженка проиграла этот бой. Фиоро занимает четвёртую позицию в рейтинге дивизиона и имеет профессиональный рекорд в смешанных единоборствах: 13 побед и три поражения.

По информации Combat Sports Anti-Doping, спортсменка заявила, что её диетолог предоставил ей несколько пищевых добавок, которых ранее не было в её привычном рационе, в течение недели перед боем. Анализ этих добавок выявил следовые количества остарина.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Срок отстранения сократили

Вторая проба, взятая 16 октября до того, как Фиоро уведомили о нарушении, дала отрицательный результат. Остарин запрещён антидопинговым партнёром UFC в любое время, а первоначально бойчихе грозило шестимесячное отстранение.

В UFC отметили, что сотрудничество Фиоро в ходе расследования стало основанием для сокращения санкции. Её отстранение завершится 19 января 2027 года. Антидопинговую политику UFC обеспечивает Combat Sports Anti-Doping, а отбор образцов проводит Drug Free Sport.

Читай нас в