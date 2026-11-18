Федеральная резервная система США опубликовала протокол октябрьского заседания, который свидетельствует: почти все участники, исходя из своих базовых прогнозов по инфляции и рынку труда, считали вероятным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки по федеральным фондам. По их мнению, это необходимо для своевременного возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, сообщает CNBC.

Ставку оставили без изменений

На октябрьском заседании Комитет по операциям на открытом рынке ФРС десятью голосами против двух сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,75–4%. Член Совета управляющих Лиза Кук и президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак голосовали за повышение на 0,25 процентного пункта.

Участники, поддержавшие паузу, указали на пользу получения дополнительной информации для определения надлежащей денежно-кредитной политики. В то же время часть чиновников поддерживала повышение на 0,25 процентного пункта уже в октябре, а несколько участников предположили, что на следующем заседании в декабре может потребоваться большее повышение.

ИИ назвали инфляционным риском

Отдельно чиновники обсуждали искусственный интеллект. В протоколе отмечается, что связанный с этой технологией спрос может стать существенным источником инфляционного риска. Сотрудники ФРС также предупредили, что забалансовые лизинговые обязательства и циклические схемы финансирования между компаниями, связанными с ИИ, могут усилить убытки, если доходность инвестиций в эту сферу не оправдает ожиданий.

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Большинство участников заседания отметили, что долг компаний, связанных с ИИ, быстро рос, причем значительная часть этого роста происходила через сложные и непрозрачные финансовые структуры. Некоторые чиновники также обратили внимание на все большую концентрацию таких рисков у небольшого числа компаний.

Инфляция превышает целевой уровень

После октябрьского заседания индекс потребительских цен в США вырос на 0,4% за месяц, а базовый показатель без учета продуктов питания и энергии — на 0,3%. Оба результата оказались на 0,1 процентного пункта выше ожиданий. Бюро статистики труда не опубликовало годовые показатели из-за последствий приостановки работы правительства США в октябре 2025 года и проблем со сбором данных.

Чиновники ФРС ожидают, что инфляция заметно снизится в 2027 году и далее, когда влияние текущих шоков ослабнет. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что комитет должен рассмотреть повышение ставки на 0,5 процентного пункта в декабре. По данным CME Group FedWatch, рынки полностью закладывают в цены повышение на 0,25 процентного пункта на заседании 8–9 декабря.

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