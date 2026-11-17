Федеральная резервная система США в новом отчете о финансовой стабильности впервые отдельно оценила финансирование развития инфраструктуры для искусственного интеллекта. Как сообщает Fortune, ФРС выявила более $3 трлн обязательств, не отраженных в балансах крупных технологических компаний в качестве долга.

Речь идет о более чем $1 трлн подписанных, но еще не начавшихся договоров аренды, а также более чем $2 трлн контрактов с гарантированной оплатой и гарантиями остаточной стоимости. Оценка охватывает Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia и Oracle. Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что потенциальная максимальная номинальная стоимость этих обязательств превышает $3 трлн.

Рост заимствований

По словам Барра, совокупный долг семи крупнейших компаний в сфере ИИ, отраженный в балансах, к концу года, как ожидается, превысит $800 млрд. В то же время в ФРС подчеркнули, что внебалансовые обязательства приведены без дисконтирования, поэтому их нельзя напрямую сравнивать с долгом.

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Выпуск долговых обязательств, связанных с передовыми вычислениями, к октябрю превысил $680 млрд. Для сравнения, за весь 2023 год этот показатель составил $130 млрд. Доля таких заимствований в выпуске корпоративного долга нефинансовых компаний инвестиционного уровня выросла с менее чем 6% в 2023 году до примерно 31% в этом году.

Риски для кредиторов

ФРС отметила, что крупные технологические компании с высокой кредитоспособностью поддерживают проекты с более слабыми кредитными профилями без немедленного прямого влияния на собственные балансы. Застройщики дата-центров используют договоры аренды для финансирования строительства, а более рискованные части такого долга могут оказываться в фондах высокодоходных облигаций, страховых компаниях, компаниях развития бизнеса и других структурах частного кредитования.

Крупнейшие банковские холдинги США имеют около $1 трлн экспозиции к крупным технологическим компаниям, застройщикам дата-центров, специальным структурам, связанным с ИИ, структурам частного кредитования и коммунальным предприятиям. Барр предупредил, что непрозрачность таких обязательств может усиливать распродажи активов в случае изменения настроений инвесторов, поскольку сложно определить, где именно сосредоточен риск.

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