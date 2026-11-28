В России, государстве-агрессоре, Федеральная служба безопасности расширила перечень сведений, которые, по оценке ведомства, могут быть использованы против безопасности страны. В него, в частности, внесли данные о банковских счетах и зарплатах военнослужащих, работников оборонной промышленности и членов их семей, сообщает Meduza.

Данные о заключенных и сотрудниках колоний

Обновленный список также охватывает сведения об осужденных, обвиняемых и подозреваемых, заключивших контракты на военную службу, а также данные об их общем количестве. В него включили информацию о сотрудниках Федеральной службы исполнения наказаний России, которые готовят и направляют заключенных на войну России против Украины.

Перечень также касается данных о работниках службы исполнения наказаний, которые работают с людьми, задержанными во время войны за действия, охарактеризованные как препятствование использованию российских вооруженных сил.

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Сведения об оборонной промышленности

В список внесли данные о сотрудничестве предприятий оборонной промышленности с разработчиками вооружений, а также об использовании такими предприятиями иностранных компонентов. Приказ подписал директор ФСБ Александр Бортников, а документ зарегистрировало Министерство юстиции России.

Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, принятый в июле 2022 года, предусматривает, что целенаправленный сбор таких сведений может стать основанием для признания человека «иностранным агентом». Для этого власти также должны установить, что человек получал поддержку или находился под иностранным влиянием.

Российское издание РБК отмечало, что передача этих данных при обстоятельствах, угрожающих безопасности страны, может квалифицироваться по уголовной статье о сотрудничестве с иностранным государством. Первый список несекретной информации ФСБ утвердила в 2021 году; он содержал 60 пунктов. В ноябре 2022 года его признали недействительным, когда появился действующий перечень.

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