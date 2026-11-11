В России, государстве-агрессоре, ФСБ заявила о задержании двух граждан Польши в Калининградской области. Российская спецслужба обвинила их в работе на польские разведывательные службы. Эти утверждения не имеют независимого подтверждения в материале.

Утверждения российской спецслужбы

Как сообщает Polsat News со ссылкой на Reuters, ФСБ утверждает, что задержанные собирали сведения о военных объектах, расположенных в Калининградской области.

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В заявлении ФСБ также сообщила, что якобы выявила и локализовала агентурную сеть польских спецслужб, действовавшую в регионе. Российская спецслужба не привела дополнительных обстоятельств задержания или данных о задержанных.

Запрет на въезд

Отдельно еще семи гражданам Польши запретили въезд на территорию Российской Федерации. Polsat News не привел причины этого решения и подробности дела.

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