В Москве Федеральная служба безопасности Российской Федерации, государства-агрессора, заявила о задержании женщины, которую подозревают в причастности к подрыву автомобиля Сергея Заворотного. По данным Meduza, Заворотного описывают как российского разведчика и бывшего помощника Николая Азарова, который был премьер-министром Украины во время президентства Виктора Януковича.

Версия ФСБ

В ФСБ сообщили, что задержанную идентифицировали только по году рождения — 2005-му. По версии службы, с июля 2026 года представитель мошеннического кол-центра психологически воздействовал на женщину, выдавая себя за сотрудника Центрального банка России. После этого она перевела значительную сумму денег на так называемые безопасные счета.

ФСБ также утверждает, что мошенники были связаны с украинскими спецслужбами. По утверждению ведомства, впоследствии женщину склонили к совершению особо тяжкого преступления.

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Дело расследуют как покушение

Следственный комитет России опубликовал видео допроса задержанной. На нем она заявила, что находилась под влиянием украинских кураторов, которые контактировали с ней, представляясь сотрудниками Центробанка и Министерства внутренних дел России.

По версии российского следствия, женщина заложила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Он получил тяжелые ранения и остается в больнице. Российские власти возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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