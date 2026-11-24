Космическая компания SpaceX и Tesla назначили пятерых директоров для сопровождения работы двух специальных комитетов, ведущих переговоры о возможном слиянии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на людей, осведомлённых о ситуации, передаёт Channel NewsAsia.

Представители компаний

По данным FT, SpaceX делегировала в процесс двух директоров — Рулофа Боту и Рэнди Глейна. Tesla назначила трёх директоров: Робин Денхолм, Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джека Хартунга.

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В сообщении говорится, что назначенные директора должны направлять работу специальных комитетов во время переговоров.

Информация не подтверждена независимо

Reuters отметило, что не смогло независимо подтвердить информацию FT. Агентство обратилось за комментарием к обеим компаниям, однако SpaceX и Tesla не ответили на запросы на момент публикации.

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