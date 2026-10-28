В Кейптауне, ЮАР, фуд-блогер Оливия Виглаццис, известная в социальных сетях как olivefoodie, создаёт видео о доступных сбалансированных блюдах и раздаёт продуктовые наборы нуждающимся людям. Как сообщает Daily Maverick, на её страницу подписаны более 100 тысяч пользователей TikTok и 150 тысяч пользователей Facebook.

Виглаццис начала вести серию о бюджетном питании около четырёх лет назад на собственной кухне. Сначала она готовила порции примерно за R40, а недавно поставила перед собой цель снизить стоимость до R20. В таких блюдах она обычно сочетает овощи, в том числе капусту, рис и источник белка — яйца или мясо.

Рецепты для студентов

Виглаццис рассказала, что среди её аудитории оказалось много студентов, хотя она ожидала прежде всего матерей в возрасте около 40 лет. По её словам, студентам часто нужны простые рецепты, поскольку у них есть лишь кастрюля или сковорода, ограниченный бюджет и мало времени на сложное приготовление пищи. Блогер говорит, что получала от студентов сообщения с благодарностью за рецепты, которые помогли им лучше питаться во время финансовых трудностей.

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Видео о бюджетных блюдах она публикует примерно трижды в неделю. Её жена Вероника Безуйденгаут помогает со съёмкой и монтажом. По словам Виглаццис, создание одного ролика после основной работы может занимать около пяти часов, поскольку обе работают полный день.

Помощь сообществам Кейптауна

В начале пандемии Covid-19 Виглаццис и Безуйденгаут начали готовить и раздавать продуктовые наборы в своём сообществе Ричвуд в Кейптауне. Теперь Виглаццис не реже одного раза в месяц передаёт такие наборы пенсионерам, людям, ищущим работу, и другим нуждающимся, преимущественно в Ричвуде и Ботасиге.

В своих видео Виглаццис также объясняет, как недорого готовить большие объёмы еды для других. В дальнейшем она надеется расширить эту помощь и открыть собственную благотворительную кухню, а также хотела бы создать телевизионную программу о доступном питании.

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