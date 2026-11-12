Фулбек Боден Барретт впервые в карьере выведет сборную Новой Зеландии по регби на поле в качестве капитана в матче Nations Championship против Уэльса в Кардиффе, Великобритания. Игра состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе Principality Stadium. Для 35-летнего Барретта это будет 149-й матч за национальную сборную.

Изменения в составе All Blacks

Главный тренер новозеландцев Дейв Ренни сделал восемь изменений в стартовом составе по сравнению с командой, которая в прошлую субботу победила Шотландию со счетом 43:21. Всего в составе из 23 игроков произошло десять изменений, сообщает BBC Sport.

Вместе с Боденом Барреттом в стартовом составе сыграет его брат Скотт Барретт на позиции лока, а Ричи Мо’унга выйдет на позиции флай-хава. Фланкер Антон Сегнер и вингер Фехи Финеанганофо проведут первые матчи в стартовом составе сборной.

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Из запаса в стартовый состав также перешли проп Джордж Бовер, хукер Асафо Аумуа и скрам-хав Кортес Ратима. Ренни отметил, что выбранный состав в общей сложности имеет 783 матча за национальную сборную.

Потери перед игрой с Уэльсом

В Кардиффе не сыграют вингер Уилл Джордан, получивший травму подколенного сухожилия, и центр Джорди Барретт с травмой лица. Тренер заявил, что Боден Барретт обладает значительным опытом и пользуется большим уважением в команде, а капитанство в тестовом матче является для него большой честью.

Новая Зеландия выиграла 34 предыдущих тестовых матча против Уэльса. Победная серия продолжается с 1953 года.

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