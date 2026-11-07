«Фулхэм» на стадионе «Крэйвен Коттедж» сыграл вничью 1:1 с «Ньюкаслом» в матче Премьер-лиги. Хозяева сравняли счёт на 83-й минуте благодаря вышедшему на замену Родриго Мунизу, сообщает The Guardian.

Голы в концовке матча

«Ньюкасл» открыл счёт на 80-й минуте. Сесар Паласиос неудачно отдал передачу на своей половине поля, после чего Джейкоб Мерфи перехватил мяч, продвинулся вперёд, сместился в центр и мощно пробил с 25 ярдов мимо Бернда Лено.

«Фулхэм» быстро отыгрался. Паласиос после своей ошибки подключился к атаке, сыграл с Алексом Ивоби и доставил мяч Мунизу. Удар бразильца после рикошета прошёл мимо вратаря «Ньюкасла» Лукаша Горничека.

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Ход встречи

В первом тайме команды создали немного опасных моментов. Джош Кинг проверил Горничека ударом из-за пределов штрафной площади, а Харви Барнс дважды заставил Лено спасать ворота. На 33-й минуте «Ньюкасл» забил, но арбитр Роб Джонс отменил гол Дэна Бёрна, заметив борьбу Йоана Виссы с Тимоти Кастанем в штрафной площади.

После перерыва гости действовали активнее: Барнс пробил мимо ворот, а Висса попал во внешнюю сторону сетки. В конце матча «Фулхэм» пытался вырвать победу, однако последний опасный момент создал «Ньюкасл» — Лено отразил удар Льюиса Холла.

Мунис забил свой первый гол в нынешнем сезоне чемпионата Англии и продлил беспроигрышную серию «Фулхэма» до четырёх матчей. По статистике владения мячом хозяева имели преимущество — 57% против 43% у «Ньюкасла».

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