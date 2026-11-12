Исследователи Университета Земмельвейса установили, что интенсивные виды физической активности с ускорениями, резкими изменениями направления и поворотами могут сильнее влиять на маркеры образования костной ткани, чем ходьба или обычные силовые упражнения. Как сообщает ScienceDaily, к такому выводу пришли по результатам обзора 24 клинических исследований с участием 1238 здоровых взрослых.

Оценивали маркеры в крови

Авторы работы, опубликованной в журнале Sports Medicine - Open, анализировали не изменения минеральной плотности костей, а биомаркеры крови, связанные с образованием новой костной ткани. По словам ученых, такие показатели позволяют увидеть реакцию организма на тренировки в течение нескольких недель, тогда как изменения плотности костей могут проявляться значительно дольше.

Исследователи учитывали тип нагрузок — тренировки на выносливость, силовые или комбинированные занятия, — а также их интенсивность, частоту и продолжительность. Самую сильную реакцию маркеров связали с активностями, во время которых участники неоднократно ускоряются, меняют направление движения, поворачиваются и выполняют мощные движения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты для футбола и гандбола

Любительские футбол и гандбол связали с увеличением до 45–46% показателей крови, касающихся образования костной ткани. В то же время ходьба, степ-аэробика и стандартные силовые тренировки в зале давали более слабый ответ по измеряемым маркерам.

Авторы также отметили, что низко- и умеренноинтенсивные упражнения на выносливость, в частности ходьба или бег трусцой, не продемонстрировали значимого долгосрочного влияния на маркеры костного метаболизма. Это не означает, что от таких занятий следует отказываться: они имеют другие важные преимущества для здоровья.

Ученые предостерегли, что не следует резко начинать высокоинтенсивные тренировки без надлежащей подготовки. Людям с сердечно-сосудистыми, опорно-двигательными или метаболическими заболеваниями, а также пациентам с остеопорозом перед изменением режима нагрузок советуют обратиться к врачу или специалисту по спортивной медицине.

Читай нас в