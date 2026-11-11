В США гол польского футболиста Роберта Левандовского за «Чикаго Файр» номинирован на звание лучшего гола сезона Major League Soccer. В список претендентов также вошли игроки «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес.

Гол в матче против «Интер Майами»

Как сообщает Interia Sport, Левандовский получил номинацию за мяч, забитый в сентябрьской игре с «Интер Майами». Тогда польский нападающий ударом с лёта завершил передачу с левого фланга от Эндрю Гутмана и сравнял счёт — 1:1.

Всего в список кандидатов вошли 18 футболистов. Среди них есть и вратарь «Торонто» Лука Гавран: его номинировали за гол головой в матче с «Филадельфия Юнион», завершившемся со счётом 3:3.

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Голосование на сайте MLS

На официальном сайте MLS уже стартовало голосование, по итогам которого пользователи определят автора гола сезона. В предыдущем сезоне эту награду получил игрок «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин.

Левандовский перешёл в «Чикаго Файр» в июле. По данным издания, в 23 матчах он забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Сейчас нападающий находится в расположении сборной Польши после завершения регулярного сезона MLS.

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