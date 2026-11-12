Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон 13 ноября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, Шотландия, может провести 102-й матч за национальную команду и сравняться по этому показателю с Кенни Далглишем. Соперником шотландцев станет Северная Македония, сообщает BBC Sport.

Рекорд Далглиша

Если левый защитник «Тоттенхэма» сыграет, он повторит рекорд Далглиша, который держится 40 лет. При благоприятных обстоятельствах уже в понедельник в швейцарском Санкт-Галлене Робертсон может превзойти этот показатель и стать единоличным рекордсменом по числу матчей за мужскую сборную Шотландии.

Робертсон дебютировал за сборную 5 марта 2014 года в Варшаве, выйдя на замену в 19-летнем возрасте. По его словам, тогдашний главный тренер Шотландии Гордон Стракан призывал его играть так же смело, как в «Данди Юнайтед», и не выбирать осторожный стиль.

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Уважение к кумиру

Футболист подчеркнул, что воспринимает возможное сравнение с Далглишем прежде всего как возможность отдать должное своему кумиру. Робертсон назвал Далглиша лучшим игроком в истории Шотландии и предположил, что тот является одним из лучших футболистов Великобритании.

Робертсон также рассказал о личных связях с семьей Далглишей, которые возникли после его перехода в «Ливерпуль» в 2017 году. По его словам, семья Далглишей поддерживала его и его жену Рэйчел, которая тогда ожидала их первого ребенка.

Перед игрой с Северной Македонией капитан шотландцев вспомнил предыдущий матч против Словении, в котором, по его оценке, команда уступала сопернику во всех компонентах. Он заявил, что сборная стремится исправиться и добиться важного результата в ближайшей игре.

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