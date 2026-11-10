Чилийский полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Паласиос 9 ноября 2026 года дал показания полиции в Сантьяго по делу о наркоторговле. Как сообщает The Rio Times, футболиста вызвали в Антинаркотическую бригаду Следственной полиции Чили (PDI) в статусе imputado — лица, в отношении которого ведется расследование.

Адвокат Паласиоса Фелипе Морага заявил, что его клиенту не предъявили формальных обвинений и не ввели в отношении него судебных ограничений. По словам защитника, прокурор предложил футболисту либо дать показания, чтобы выяснить обстоятельства дела и вернуть пикап, либо воспользоваться правом не свидетельствовать.

Операция Capitanes

Расследование ведет прокуратура южного Сантьяго. Оно связано с операцией Capitanes, которую в начале августа 2026 года провели Антинаркотическая бригада PDI и прокуратура. По данным полиции, в рамках трех связанных операций правоохранители изъяли примерно 1 480 килограммов кокаиновой пасты, кокаина и каннабиса. По версии следствия, наркотики перевозили с севера Чили в Сантьяго.

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Полиция сообщила о задержании четырех человек — двух чилийцев и двух боливийцев, которых она связывает с тремя преступными организациями. В двух домах в районе Ла-Флорида на юге Сантьяго, по данным полиции, обнаружили около 70 килограммов наркотиков, два пистолета и боеприпасы.

Задержание тестя футболиста

Тестя Паласиоса задержали во время рейда, а позже ему предъявили обвинения в наркоторговле и нарушении закона о контроле над оружием. Суд постановил оставить его под стражей до суда. Следователи утверждают, что задержанный использовал для перевозки наркотиков автомобиль, зарегистрированный на Паласиоса. В августе футболист отрицал какую-либо связь с этим делом.

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