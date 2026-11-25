В Англии футболисту Рахиму Стерлингу назначили 12 месяцев лишения свободы за опасное вождение. Исполнение наказания отсрочили на 18 месяцев. Также спортсмена на два года лишили права управлять автомобилем и обязали выполнить 100 часов неоплачиваемых работ, сообщает BBC Sport.

Авария на автомагистрали

На предыдущем слушании в сентябре Стерлинг признал опасное вождение перед аварией на автомагистрали 28 мая. Суд заслушал, что в результате ДТП автомобиль Lamborghini получил значительные повреждения, в частности были повреждены все четыре колеса, из-за чего он не мог продолжить движение.

Футболист также признал хранение закиси азота с целью неправомерного вдыхания и непредоставление образца для анализа. Его арестовали через 11 дней после матча за нидерландский «Фейеноорд» 17 мая, в который он перешел на краткосрочной основе.

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Карьера в английском футболе

31-летний Стерлинг играл за «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». В составе «Манчестер Сити» он забил 131 гол в 339 матчах во всех турнирах, выиграв четыре титула чемпиона Англии, пять Кубков английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За сборную Англии Стерлинг дебютировал в ноябре 2012 года в возрасте 17 лет. Всего он провел за национальную команду 82 матча и забил 20 голов, сыграв на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На Евро-2020 он был среди ведущих игроков сборной Англии, которая дошла до финала и уступила Италии.

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