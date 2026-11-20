Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Челси» на 150 тысяч фунтов стерлингов за оскорбительные и дискриминационные кричалки болельщиков во время победного матча Кубка Англии против «Чарльтон Атлетик» в январе. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Решение ассоциации

Инцидент произошел примерно на 56-й минуте матча третьего раунда Кубка Англии. Клуб Премьер-лиги признал выдвинутое против него обвинение.

Независимая регулирующая комиссия также вынесла «Челси» предупреждение и установила для клуба план действий. Сумма штрафа составляет около 196,6 тысячи долларов США.

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Заявление «Челси»

«Челси» подтвердил наказание и осудил кричалки, прозвучавшие на матче. В клубе заявили, что сектантские оскорбления, то есть скандирования, которые создают раскол и направлены против определенной религиозной или политической группы, а также любая дискриминационная лексика не имеют места в футболе.

Клуб также сообщил, что будет пытаться установить лиц, ответственных за такое поведение, и примет необходимые меры.

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