Футбольная ассоциация Аргентины планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как ФИФА отклонила ее апелляции по поводу санкций против ассоциации и полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщает BBC Sport, ассоциация сначала запросит у ФИФА обоснование решений, а затем обратится в CAS.

Дисквалификации игроков

Паредес был дисквалифицирован на 10 матчей за роль в стычках на поле после поражения Аргентины от Испании со счетом 0:1 в финале чемпионата мира 2026 года. Футболиста также оштрафовали на 90 тысяч долларов, или 66 тысяч фунтов стерлингов.

Защитник Науэль Молина первоначально получил дисквалификацию на семь матчей и штраф в размере 90 тысяч долларов. По данным Футбольной ассоциации Аргентины, ФИФА сократила его отстранение до четырех матчей, тогда как санкции в отношении Паредеса остались в силе.

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После финала в июле Паредес, Молина, Тьяго Альмада и помощник тренера Роберто Айяла, вероятно, были причастны к стычке на поле, когда игроки Испании праздновали победу. Согласно описанию BBC Sport, Паредес, по-видимому, толкнул испанца Эрика Гарсию за горло, а запасной игрок Гави пытался вмешаться, однако Альмада повалил его на газон. Впоследствии ФИФА назначила прокурора по дисциплинарным вопросам и этике для оценки инцидента.

Штраф для ассоциации

Футбольная ассоциация Аргентины была оштрафована на 321 тысячу долларов, или 235 тысяч фунтов. Санкции касаются использования спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера, ненадлежащего поведения команды, а также дискриминационных выкриков и жестов болельщиков.

После победы над Англией со счетом 2:1 в полуфинале несколько аргентинских футболистов показали баннер с заявлением об аргентинском суверенитете над Фолклендскими островами — заморской территорией Великобритании.

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