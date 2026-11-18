Футбольная ассоциация рассматривала возможность оспорить право президента ФИФА Джанни Инфантино баллотироваться на четвертый срок, однако считает, что такая попытка вряд ли даст желаемый результат. Об этом сообщает BBC Sport.

Выборы президента ФИФА должны состояться в марте. Инфантино возглавляет организацию с 2016 года и руководил введением ограничения в три президентских срока.

Позиция Футбольной ассоциации

Председатель Футбольной ассоциации Дебби Хьюитт в письме правозащитной группе Fair Square заявила, что организация изучила возможность оспорить право Инфантино баллотироваться на новый срок. По ее словам, процедура в ФИФА завершилась решением не учитывать его неполный первый период на должности при применении ограничения по количеству сроков.

После детального рассмотрения процедуры ассоциация не считает, что обжалование будет успешным. В то же время Хьюитт подтвердила, что организация выступает против переизбрания Инфантино и будет поддерживать президента Французской футбольной федерации Филиппа Диалло на предстоящих выборах.

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Решение относительно первого периода

В 2022 году совет ФИФА согласился с позицией Комитета по управлению, аудиту и соблюдению требований о том, что период работы Инфантино между 2016 и 2019 годами не следует считать отдельным президентским сроком. Он возглавил ФИФА после Зеппа Блаттера и завершал прерванный последний срок своего предшественника.

Fair Square ранее призывала Футбольную ассоциацию обратиться в Комитет ФИФА по управлению, чтобы не допустить Инфантино к выборам. Группа считает, что решение не засчитывать его первый период на должности противоречит духу и цели устава ФИФА.

Бывший председатель Комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуру заявлял, что национальная ассоциация или конфедерация может оспорить право Инфантино на участие в выборах в Спортивном арбитражном суде. УЕФА также поддержал кандидатуру Диалло. У ФИФА запросили комментарий, а Футбольная ассоциация от комментариев отказалась.

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