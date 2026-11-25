Эрлинг Холанд заявил, что нынешняя форма «Манчестер Сити» недостаточна после домашней ничьей 2:2 с «Наполи» в Лиге чемпионов. Как сообщает Sky Sports News, поздний гол Райана Шерки спас для «Сити» ничью.

Оценка Холанда

В интервью TNT Sports нападающий сказал, что команда пыталась оказывать давление на соперника, однако не смогла этого сделать. По его словам, «Сити» слишком легко позволял «Наполи» действовать в атаке и не контролировал игру и собственные атаки так, как хотел бы.

Холанд отметил, что победы облегчают игру и дают футболистам понимание дальнейших действий, тогда как серия без побед заставляет ставить под сомнение всё. Он добавил, что у команды достаточно индивидуального мастерства, но его должен показывать каждый игрок на поле.

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Оборона и следующий матч

После ничьей «Манчестер Сити» занимает шестое место в таблице Лиги чемпионов. Команда не сохраняла ворота сухими на протяжении 10 матчей подряд, а в 10 последних играх во всех турнирах пропустила 20 мячей.

Главный тренер Энцо Мареска признал, что команда пропускает слишком много и должна исправить этот аспект. В последних 10 матчах он использовал восемь различных сочетаний четвёрки защитников. Следующим соперником «Манчестер Сити» станет действующий чемпион Премьер-лиги «Арсенал». Холанд назвал эту встречу самым сложным матчем сезона и подчеркнул, что команде нужен высочайший уровень игры.

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