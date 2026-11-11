Посол США в Израиле Майк Хакаби во время Cyber Week & AI Week в Тель-Авивском университете призвал Соединенные Штаты, Израиль и Тайвань усилить сотрудничество для защиты критической инфраструктуры от киберугроз. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сравнение Израиля и Тайваня

В дискуссии также приняла участие представительница Тайбэйского экономического и культурного офиса в Тель-Авиве Я-Пин, или Эбби, Ли. Хакаби заявил, что Тайвань во многом напоминает ему Израиль.

По словам посла, обе страны являются демократиями, гарантируют свободу слова и передвижения, а женщины имеют равные возможности в правительстве и частном секторе. Он также сказал, что Израиль и Тайвань относятся к лидерам в создании технологий, которыми пользуется мир, и связал технологические прорывы с демократическими свободами и равными возможностями.

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Защита критической инфраструктуры

Хакаби подчеркнул, что партнерство стран из разных частей мира важно для защиты критической инфраструктуры, систем и жизненно необходимых услуг. Он предостерег, что злоупотребление кибервозможностями может привести к травмам или гибели большого количества людей.

Я-Пин Ли, в свою очередь, заявила о важности сотрудничества Тайваня, Израиля и США в эпоху искусственного интеллекта. По ее словам, в цифровом пространстве нет географических границ, зато есть соседи, объединенные ценностями. Она также сравнила технологии с огнем, который может быть полезным, но способен причинять вред.

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