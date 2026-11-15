Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что вооруженные силы страны будут определять географию боевых действий в случае нового удара Соединенных Штатов. Об этом NDTV World сообщило со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Mehr.

Условия Тегерана

Во время открытого заседания парламента Галибаф сказал, что Тегеран не останется в состоянии «ни войны, ни мира». По его словам, для Ирана не имеет значения, выберет ли Вашингтон переговоры или войну.

Он также заявил, что путь к соглашению будет открыт, если США согласятся на семь условий Ирана. Содержание этих условий в материале не приводится.

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Сигналы из Вашингтона

Reuters со ссылкой на трех осведомленных собеседников сообщило, что президент США Дональд Трамп в последние дни говорил советникам о возможности воздержаться от новых ударов по Ирану. Условием для этого он назвал отсутствие новых провокаций со стороны Тегерана или поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.

По данным агентства, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали Трампа не возобновлять атаки на Иран. Reuters также писало, что американские военные готовы к эскалации при необходимости, а третий авианосец направляется на Ближний Восток для замены одного из двух кораблей, уже находящихся в регионе.

NDTV World отмечает, что США и Израиль начали совместные удары по Ирану 28 февраля, а 17 июня Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали соглашение о прекращении боевых действий. 8 июля Трамп заявил, что договоренность завершилась, а через неделю Тегеран приостановил действие меморандума, обвинив Вашингтон в нарушении обязательств.

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