Люк Хамфрис и Майкл ван Гервен вышли в 1/8 финала Grand Slam of Darts, выиграв заключительные матчи группового этапа. Об этом сообщает BBC Sport.

Хамфрис победил Каллена

Второй сеяный турнира Люк Хамфрис победил англичанина Джо Каллена со счётом 5:2. Каллен показал более высокий средний набор — 103,22 против 98,67 у Хамфриса, однако проиграл матч.

В следующем раунде бывший чемпион мира сыграет с соотечественником Томом Сайксом. Сайкс, являющийся самым низкорейтинговым участником среди оставшихся в турнире, возглавил группу J после победы над Кшиштофом Ратайским со счётом 5:1.

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Ван Гервен сыграет против Уэйда

Майкл ван Гервен в напряжённом матче обыграл шведа Джеффри де Граафа со счётом 5:4. При счёте 4:3 нидерландец не реализовал несколько дротиков на матч, что позволило сопернику сравнять счёт и перевести игру в решающий лег. Ван Гервен собрался в последнем леге, одержал победу и вышел в 1/8 финала.

В 1/8 финала ван Гервен встретится с Джеймсом Уэйдом, который победил Рики Эванса со счётом 5:0. В стадию плей-офф также вышли Гиан ван Вен и Нейтан Аспиналл, которые соответственно обыграли Брэдли Брукса со счётом 5:2 и Карела Седлачека — 5:0.

«Это вообще не была хорошая игра. Мы оба находились под давлением, и это не пошло нам на пользу», — сказал ван Гервен. По его словам, его расстраивает, что он не смог показать уровень, на который способен.

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