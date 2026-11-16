Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон призвал Формулу-1, Международную автомобильную федерацию и команды активнее работать над разнообразием и равенством при найме. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на новый отчет фонда гонщика Mission 44 под названием Igniting Inclusion.

Хэмилтон заявил, что спорт вдохновляет миллионы молодых людей, однако одного вдохновения недостаточно без реальных возможностей начать карьеру. По его мнению, будущее Формулы-1 зависит от того, сможет ли она открыть доступ к профессии для талантливых людей из недостаточно представленных групп.

Предложения отчета

В отчете предложено, чтобы команды, Формула-1 и Международная автомобильная федерация ежегодно предоставляли данные о людях, которые начинают работать в спорте, покидают его или получают повышения. Такую информацию предлагается собирать по полу, этническому происхождению и социально-экономическому статусу, а независимый партнер должен был бы публиковать общую картину по всей серии.

Авторы документа также призвали эти структуры инвестировать 50 млн фунтов стерлингов в течение пяти лет, чтобы помочь молодым людям из недостаточно представленных групп начать карьеру в автоспорте. Новые должности, созданные в рамках этой инициативы, предлагается не учитывать в лимите расходов команд. Отдельно команды должны ежегодно публиковать количество оплачиваемых и доступных мест для молодых людей в начале карьеры.

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Прогресс и пробелы

Хэмилтон признал, что с 2021 года в Формуле-1 произошли определенные изменения. В частности, Международная автомобильная федерация, Формула-1 и все 11 команд подписали хартию по вопросам разнообразия и инклюзивности. Серия также продолжила программу инженерных стипендий, выделив на нее 2,4 млн фунтов стерлингов на три года, а ее образовательными программами воспользовались более 500 тыс. молодых людей из 71 страны.

В то же время Igniting Inclusion указывает, что Формула-1 до сих пор не ведет учет, который позволял бы оценить, стало ли больше представителей недостаточно представленных групп работать в спорте по сравнению с 2021 годом. Опрос 3 тыс. болельщиков в Великобритании, США и Бразилии показал: 80% респондентов считают, что более широкое представительство поможет Формуле-1 привлекать болельщиков и спонсоров, а 64% убеждены, что руководство серии должно делать больше для инклюзивности.

Фонд Mission 44, основанный Хэмилтоном в 2021 году, поддерживает школьников, сталкивающихся с бедностью и отсутствием примеров для подражания, и поощряет их получать навыки в науке, технологиях, инженерии и математике, а также строить карьеру в автоспорте. Со времени первого отчета Комиссии Хэмилтона гонщик инвестировал в проект 20 млн фунтов стерлингов.

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