Сборная Ганы в Секонди-Такоради обыграла Сомали со счетом 2:0 в квалификации Кубка африканских наций 2027. Это первые очки ганской команды в группе C после поражений в двух стартовых матчах от Кот-д'Ивуара и Гамбии, сообщает BBC Sport.

Нереализованный пенальти и два гола

Хозяева могли выйти вперед уже на 14-й минуте: Алиду Сейду сбили в штрафной площади, однако вратарь сомалийцев Ибрагим Хусейн отразил пенальти Джордана Айю.

Счет был открыт в компенсированное к первому тайму время. Мохаммед Салису после подачи углового Мохаммеда Кудуса головой скинул мяч вдоль ворот, а Йонас Аджетей забил с шести ярдов. Вскоре после часа игры преимущество Ганы удвоил Феликс Афена-Гьян: его удар изнутри штрафной площади прошел под Хусейном и пересек линию ворот.

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После этой победы четырехкратные чемпионы Африки отстают на три очка от Кот-д'Ивуара и Гамбии. Эти сборные должны были сыграть в Буаке в тот же день.

Перед ноябрьскими матчами тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш покинул должность по взаимному согласию сторон. В матче против Сомали временно команду возглавил тренер женской сборной Ганы Ким Бьёркегрен.

В другом квалификационном матче ДР Конго обыграла Сьерра-Леоне со счетом 3:1. Автором первого гола стал нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Йоан Висса, а конголезцы с девятью очками возглавили группу E.

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