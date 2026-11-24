Британская яхтсменка Ханна Миллс покинет Emirates GBR и станет рулевой и руководительницей новой команды Объединённых Арабских Эмиратов в парусной лиге SailGP. Команда ОАЭ дебютирует в соревнованиях в январе 2027 года, а число участников серии в следующем сезоне увеличится до 14, сообщает Channel NewsAsia.

Смена роли Миллс

38-летняя Миллс провела пять сезонов в британской команде Бена Эйнсли, где была стратегом на катамаране F50. У неё две олимпийские золотые медали и одна серебряная, а также она помогла Великобритании завоевать чемпионский титул SailGP в прошлом году.

Миллс заявила, что давно стремилась к такой возможности, и выразила надежду, что её новая роль вдохновит других женщин и молодых яхтсменов развиваться и достигать своих амбиций.

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Команда ОАЭ

Владельцами команды ОАЭ являются бизнесмен и яхтсмен Крис Бейк и Mubadala Capital — подразделение по управлению активами Mubadala Investment Company из Абу-Даби. В 2024 году Mubadala Capital приобрела бразильскую команду SailGP. Бейк также является совладельцем британской команды.

Спортсменка по фойлингу Джемима Лайнс заменит Миллс на позиции стратега Emirates GBR. Её дебют должен состояться в эти выходные в Абу-Даби, где в финале сезона 2026 года определят чемпионов, а победитель получит приз в размере 2 млн долларов.

SailGP была основана в 2019 году ветераном Кубка Америки Расселом Куттсом и сооснователем Oracle Ларри Эллисоном. В глобальной серии соревнуются команды из Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Испании, Швеции, Швейцарии и США.

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