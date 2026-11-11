В Индии клуб «Мумбаи Индианс» обменял своего капитана Хардика Пандью в «Пенджаб Кингз» на леворукого быстрого боулера Аршдипа Сингха перед следующим сезоном Индийской премьер-лиги по крикету. О сделке сообщили организаторы турнира IPL.

Обмен между клубами

Как сообщает Channel NewsAsia, Пандья является капитаном «Мумбаи Индианс» с 2024 года. Универсальный игрок выиграл четыре титула IPL за два периода выступлений в составе пятикратных чемпионов турнира.

Пандья также в течение двух сезонов возглавлял «Гуджарат Титанс». Под его руководством команда завоевала титул IPL в своём дебютном сезоне в 2022 году.

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Аршдип в составе Мумбаи

Аршдип провёл в «Пенджаб Кингз» восемь сезонов. В «Мумбаи Индианс» он будет играть вместе с Джаспритом Бумрой в атаке быстрых боулеров команды.

Срок подачи клубами списков сохранённых и отпущенных игроков установили на 17 ноября. Миниаукцион IPL запланировали на 16 декабря в Гоа. Расписание 20-го сезона организаторы ещё не объявили, однако его проведение ожидается с марта по май 2027 года.

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