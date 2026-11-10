Garmin и Waze добавили функцию, которая позволяет велосипедистам с совместимыми устройствами Garmin отображаться в приложении Waze для находящихся поблизости водителей. Как сообщает Electrek, велосипедист будет обозначаться движущейся иконкой в реальном времени.

Как будет работать интеграция

Для работы функции велосипедист должен использовать совместимый велокомпьютер Garmin Edge или смарт-часы Garmin. Геолокация передается через сервис Garmin LiveTrack и может отображаться водителям, пользующимся Waze.

Опцию необходимо активировать в приложении Garmin Connect. Она будет запускаться, когда пользователь начинает активность для езды на велосипеде на открытом воздухе. В Garmin заявили, что передача геолокации является временной и действует только в течение сессии, а личные данные велосипедиста в Waze отображаться не будут.

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Условия для пользователей

LiveTrack — бесплатная функция для владельцев совместимых устройств Garmin. Ранее она позволяла делиться с друзьями и родственниками текущим местоположением, скоростью, маршрутом и другими данными о поездке. Интеграция с Waze расширяет возможность передавать геолокацию водителям поблизости, которые используют это приложение.

Функция зависит от двух условий: велосипедист должен ехать с совместимым устройством Garmin, а водитель — пользоваться Waze. По оценке Electrek, предупреждение может быть полезным в темное время суток, при плохой видимости, на узких дорогах или перед поворотами с ограниченным обзором.

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