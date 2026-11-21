Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн, по данным Sky Sports News, должен пропустить три месяца из-за травмы голеностопа. Повреждение он получил в пятничном матче Бундеслиги против «Кёльна».

Замена в начале игры

В сообщении отмечается, что форвард покинул поле уже на 20-й минуте встречи. Sky Sports News опубликовал эту информацию 20 ноября 2026 года в качестве срочного сообщения.

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Последние достижения футболиста

Травма произошла через несколько дней после того, как Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству матчей. В материале его также назвали капитаном английской национальной команды.

Ранее в этом месяце Кейн получил награду «Золотой мяч». Согласно формулировке Sky Sports News, футболист должен пропустить три месяца из-за повреждения голеностопа, полученного в игре против «Кёльна». Издание сообщило, что будет обновлять материал по мере появления новых деталей.

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